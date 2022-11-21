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İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur başladı

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur başladı

Yapılan uyarıların ardından Megakent'te, yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı.