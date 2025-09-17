CHP'ye yönelik yolsuzluk operasyonları Türkiye'nin gündeminde.

2024 yılının son çeyreğinde başlayan süreç devam ediyor.

30 Ekim 2024’te ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan operasyonlar, yolsuzluk boyutuyla devam etti.

Savcılığın "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmalar kapsamında CHP'li belediyelerin kapısına polis, art arda dayandı.

İSTANBUL'DA TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKAN SAYISI 12'YE ÇIKTI

Soruşturma son olarak Bayrampaşa Belediyesi'ne uzandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha tutuklandı.

Bu kapsamda İstanbul'da tutuklanan CHP'li başkan sayısı 12'ye çıktı.

İşte İstanbul'da tutuklanan başkanlar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı

ANADOLU'DA TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR

Soruşturmalar İstanbul ile sınırlı kalmadı. Anadolu'daki çeşitli CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda da büyükşehir ve ilçe belediyeleri gözaltına alınarak tutuklandılar.

İstanbul dışında tutuklanan CHP'li başkanlar ise şu şekilde;

-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

-Antalya Büyükşehir Başkanı Muhitten Böcek

TUNÇ SOYER DE TUTUKLANDI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurahman Tutdere de soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak önce ev hapsi tedbiri ile serbest bırakıldı, ardından bu tedvir kararı da kaldırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, 1 Temmuz'da "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk soruşturma kapsamında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklanan CHP'liler arasına yerleşti.