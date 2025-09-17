CHP'ye yönelik yolsuzluk operasyonları Türkiye'nin gündeminde.
2024 yılının son çeyreğinde başlayan süreç devam ediyor.
30 Ekim 2024’te ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan operasyonlar, yolsuzluk boyutuyla devam etti.
Savcılığın "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmalar kapsamında CHP'li belediyelerin kapısına polis, art arda dayandı.
İSTANBUL'DA TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKAN SAYISI 12'YE ÇIKTI
Soruşturma son olarak Bayrampaşa Belediyesi'ne uzandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha tutuklandı.
Bu kapsamda İstanbul'da tutuklanan CHP'li başkan sayısı 12'ye çıktı.
İşte İstanbul'da tutuklanan başkanlar:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı
ANADOLU'DA TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
Soruşturmalar İstanbul ile sınırlı kalmadı. Anadolu'daki çeşitli CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda da büyükşehir ve ilçe belediyeleri gözaltına alınarak tutuklandılar.
İstanbul dışında tutuklanan CHP'li başkanlar ise şu şekilde;
-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
-Antalya Büyükşehir Başkanı Muhitten Böcek
TUNÇ SOYER DE TUTUKLANDI
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurahman Tutdere de soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak önce ev hapsi tedbiri ile serbest bırakıldı, ardından bu tedvir kararı da kaldırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, 1 Temmuz'da "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk soruşturma kapsamında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tutuklanan CHP'liler arasına yerleşti.