23 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

İstanbul’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 6 bin 686 kaçak göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

DHA’nın haberine göre; konuya yönelik açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Valilik açıklaması

Açıklamada, yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmenin, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2. bin 102 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.”

İstanbul’da yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen, geri gönderiliyor ViDEO

