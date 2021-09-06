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- İstanbullular, okulların açıldığı ilk gün otobüs bulamadı
İstanbullular, okulların açıldığı ilk gün otobüs bulamadı
İstanbul'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İBB'nin ulaşımla ilgili yaptığı hazırlıklar sınıfta kaldı. Duraklarda dakikalarca bekleyen vatandaşlar mağdur oldu.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 09:17
- Güncelleme : 06.09.2021 - 09:18
Bu sabah itibariyle yurdun dört bir yanında yüz yüze eğitim başladı.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte artan ulaşım talebine İstanbul'da cevap verilemedi.
ZİNCİRLİKUYU'DA OTOBÜS BULUNAMADI
Zincirlikuyu'da duraklarda bekleyen vatandaşlar, otobüs bulamadı.
Yaşanan bu ihmalkarlığa isyan edilirken, duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu.
İstanbullular, okulların açıldığı ilk gün otobüs bulamadı
ZEYTİNBURNU'NDAN BAHÇELİEVLER'E KADAR UZANAN METROBÜS KUYRUĞU
Öte yandan okullarına ve işlerine gitmek isteyen İstanbullu, yeni haftanın sabahına metrobüs kuyruğuyla uyandı.
Bakımı yapılmayan metrobüslerin Zeytinburnu'ndan Bahçelievler'e kadar kuyruk oluşturduğu görüntülendi.
Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında İBB'nin ulaşımdaki yüz yüze eğitim hazırlığının sınıfta kaldığını söyledi.