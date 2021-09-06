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İstanbullular, okulların açıldığı ilk gün otobüs bulamadı

İstanbullular, okulların açıldığı ilk gün otobüs bulamadı

İstanbul'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İBB'nin ulaşımla ilgili yaptığı hazırlıklar sınıfta kaldı. Duraklarda dakikalarca bekleyen vatandaşlar mağdur oldu.