İyi Parti, FETO'yu öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı

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Seçim hazırlığı yapan partiler, YSK'ya milletvekili adaylarını sundu.

Listelerin yayınlanmasından sonra belli olan isimler tartışmalara neden oldu.

CHP'nin listesinde PKK destekçilerine verilen yerler dikkat çekerken, İyi Parti'nin de FETÖ hayranlarını ön plana çıkardığı ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i, Elazığ 1. sıradan listeye yazdı.

Akşener'in "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, FETÖ'nün kanalında teröristbaşından övgüyle bahsettiği sözler yeniden gündem oldu.

Sönmez, Fetullah Gülen için şu ifadeleri kullandı:

Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur.