İyi Parti'de bir ayrılık daha! Salim Ensarioğlu istifa etti İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ensarioğlu, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle disipline sevk edilmişti.

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İyi Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde.

Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İyi Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.

Özellikle yerel seçimlerde ittifak konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının yanı sıra İyi Parti'de farklı konularda da istifalar geliyor.

Açıklamaları İyi Parti'de tepki çekmişti

Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Said'in adının verilmesi kararına ilişkin paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu "bölgemizin en önemli değerlerinden" ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ensarioğlu'nun bu açıklamaları ise partiyi karıştırdı.

Disipline sevk edildi

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin paylaşımlar yapan Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

İstifa etti

Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu süreç devam ederken partisinden istifa etti.

"Bölücülüğün ve şiddetin her daim karşısında durdum"

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ensarioğlu şunları kaydetti:

Sayın genel başkan Meral Akşener’in davetiyle 2018 yılında, ülkede ciddi bir merkez sağ boşluğu olduğu gerçeğinden hareketle İyi parti ailesine katıldım.



DYP iktidarlarında üç dönem bakanlık yaptığım süre zarfında; ülke tarihimizin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinde ‘Baş örtüsü Allah’ın emridir.’ İfadem dönemin gazetelerinde manşetlere taşınmış ve Çevik Bir’lerin hazırladığı meşhur Andıç belgesinde birinci sıraya konarak hedef haline getirilmiştim. Ancak askerin siyaseti dizayn ettiği ve birçok siyasinin ve bürokratın onlara el pençe durduğu süreçte asla geri adım atmadım. Bölgenin saygın ailelerinden birinin lideri ve bölgenin bir evladı olarak bölgeye dair sorunlarda ve yönelimlerde sorumluluk almaktan asla kaçınmadım. Bölücülüğün ve şiddetin her daim karşısında durdum.

"İyi Parti Gazze konusunda net bir tutum ortaya koymadı"

Merkez sağ amacı doğrultusunda geçen 6 yıllık süre zarfında merkez sağ iddiamız için partide mücadele verdiğimiz süre içerisinde demokratik olmayan birçok aşırı söylemler, başta kendim olmak üzere, beni sevenler tarafından sineye çekildi. Ancak seçim sonrasında partinin 3. Olağan Kongresindeki omurga değişimi ve dönüşümü ile bir kan tazeleme değil merkez sağ iddiasından ve demokratik kimliğinden vazgeçtiğinin açık bir göstergesiydi. Oluşan yeni yönetim ile ufukta görünen görüş ayrılıklarımız çok geçmeden, Siyonist İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçuna karşı net bir tavır göstermemekle ortaya çıktı. İyi bilinmelidir ki Filistin, biz müslümanlar için bir onur meseledir.

"İyi bilinmelidir ki Şeyh Said bölgemin önemli değerlerindendir"

Ancak görüş ayrılıklarımız bununla kalmamış olup, bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said’e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi Naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada lince uğradım. Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir.



Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İyi Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İyi Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.’



Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Kuruluşundan bu yana İyi Parti'de istifa furyası yaşanıyor

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.

Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi. 6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.

Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.

Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.

Dün bir istifa haberi de İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldi

Bütün görevlerinden istifa eden Güner ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.

İyi Parti'nin milletvekili sayısı 39'a düştü

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.

Son olarak ise Ensarioğlu'nun istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü.

Yerel yönetimlerde de istifalar art arda geldi

İyi Parti'nin yerel yönetimlerinde de istifa ve görevden alınma haberlerinin ardı arkası kesilmedi.

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Faruk Köylüoğlu, partisinin Ankara'da seçime tek başına girme kararına itiraz ederek istifa etti. İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Bu süreçte, Trabzon, Nevşehir, Şanlıurfa, Tokat, Aksaray, Burdur ve daha birçok il başkanından istifa haberleri geldi.

Yüzlerce il ve ilçe teşkilatı üyesi görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.