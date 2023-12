İyi Parti'de bir ayrılık daha! Salim Ensarioğlu istifa etti

ensonhaber.com

İyi Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde.

Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İyi Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.

Özellikle yerel seçimlerde ittifak konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının yanı sıra İyi Parti'de farklı konularda da istifalar geliyor.

Açıklamaları İyi Parti'de tepki çekmişti

Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Said'in adının verilmesi kararına ilişkin paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu "bölgemizin en önemli değerlerinden" ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti tarafından hakkında disiplin süreci başlatılan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ensarioğlu'nun bu açıklamaları ise partiyi karıştırdı.

Disipline sevk edildi

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin paylaşımlar yapan Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

İstifa etti

Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu süreç devam ederken partisinden istifa etti.

"Bölücülüğün ve şiddetin her daim karşısında durdum"

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ensarioğlu şunları kaydetti:

Sayın genel başkan Meral Akşener’in davetiyle 2018 yılında, ülkede ciddi bir merkez sağ boşluğu olduğu gerçeğinden hareketle İyi parti ailesine katıldım. DYP iktidarlarında üç dönem bakanlık yaptığım süre zarfında; ülke tarihimizin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinde ‘Baş örtüsü Allah’ın emridir.’ İfadem dönemin gazetelerinde manşetlere taşınmış ve Çevik Bir’lerin hazırladığı meşhur Andıç belgesinde birinci sıraya konarak hedef haline getirilmiştim. Ancak askerin siyaseti dizayn ettiği ve birçok siyasinin ve bürokratın onlara el pençe durduğu süreçte asla geri adım atmadım. Bölgenin saygın ailelerinden birinin lideri ve bölgenin bir evladı olarak bölgeye dair sorunlarda ve yönelimlerde sorumluluk almaktan asla kaçınmadım. Bölücülüğün ve şiddetin her daim karşısında durdum.

"İyi Parti Gazze konusunda net bir tutum ortaya koymadı"

"İyi bilinmelidir ki Şeyh Said bölgemin önemli değerlerindendir"

Ancak görüş ayrılıklarımız bununla kalmamış olup, bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said’e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi Naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada lince uğradım. Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir.



Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İyi Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İyi Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.’



Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.