İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ile bir ittifak içinde olmadıklarını belirtti. Poyraz, "Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.

Tekin'in açıklamalarına tepki olarak birkaç İyi Partili'den tepki gelmişti.

TV100 ekranlarına konuk olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da konuya değinmiş, ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

Barış Yarkadaş: Beni konuşturmasınlar, kimin ne ihale aldığını söylerim

Yarkadaş, "Beni konuşturmasınlar, kimin ne ihale aldığını söylerim" diyerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti'ye yanıt olarak dün çıktığı canlı yayında liyakatsiz atamaları ve ihalelerdeki kayırmaları açıkladı.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, 'HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihalelerin İYİ Parti'ye verildiğini' öne süren Barış Yarkadaş'a cevap vermek için canlı yayına bağlandı.

İyi Parti'den CHP'ye: Seçimlerde ittifak değiliz ViDEO

"CHP ile ittifak içinde değiliz"

Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." ifadelerini kullandı.

"CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçlerinde birkaç tanesinde ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde"

"Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesinde ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde."