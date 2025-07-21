İZBETON asfalt dosyasında sanıklar hakkında karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ‘asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde ihaleye fesat karıştırıldıkları’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yaşanan gelişmede, soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame İzmir 28’inci Asliye ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Yapılan tensip işleminde, mahkemece bu dosyadan tutuklu bulunan 20 şüpheli hakkında tahliye kararı verildi.

Yalnızca bu dosyada yer alan şüpheliler davada tutuksuz yargılanacak.

İZBETON ESKİ GENEL MÜDÜRÜ CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMEYECEK

İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın ise soruşturmanın ardından hazırlanan kooperatif ve araç kiralama dosyalarında da şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.