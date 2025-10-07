İzmir'de aylar sonra yağış bastırdı: Sokak ve dükkanları su bastı

İzmir'in çöp çilesinin yanına bir de sel çilesi eklendi.

Kentte yaz aylarını kurak geçiren kent sakinleri, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurla güne başladı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 'turuncu' kodlu uyarının ardından kent genelinde yağışlar etkisini artırırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen sağanak, kentin birçok noktasında olumsuzluklara neden oldu.

DÜKKANLARI SU BASTI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bazı işletmeleri su basarken, il genelinde hayatı olumsuz etkileyen su taşkınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

"ADETA KANAYAN BİR YARA"

Yaklaşık 15 seneden beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnaflık yaptığını belirten Alim Geldi, şunları söyledi:

Burası bu şekilde. Adeta kanayan bir yara. İzmir'de yıllardır ‘Ceketimi asarım, kazanırım’ zihniyetinin sonucu bu. Bizler esnafız, balıkçı değiliz. Ayağımızda çizme, üzerimizde önlükle burada temizlik yapıyoruz.



Logar kapaklarını açıyoruz. Geçen sefer bir kişi logara düştü. Burası İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı. Sayısız turist burayı ziyaret ediyor ve binlerce insan buradan ekmek yiyor.

"MEVCUT YÖNETİMİN UYGULAMALARI YÜZÜNDEN"

Vatandaşların belediye tarafından zor durumda bırakıldığını söyleyen Geldi, "Ancak mevcut yönetimin uygulamaları nedeniyle burada artık ekmek yiyemiyoruz. İnsanlar mağdur ediliyor, biz tüm esnaf olarak mağduruz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Her yağmurda burası aynı hale geliyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı İzmir'in kalbi, dünyanın en büyük açık çarşısı ama artık kıymeti bilinmiyor. Burası adeta terk edildi. Biz esnaflar burada kaderimize terk edildik." ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN KRONİKLEŞEN ÇÖP SORUNU

Öte yandan şehir, sık sık sokaklarda biriken çöp yığınları ile gündeme geliyor.

Vatandaşlar toplanmayan çöplerin oluşturduğu görüntü ve kötü koku nedeniyle şikayetlerini dile getirirken belediye tarafından sorunun çözümü için gerekli adımlar atılmıyor.