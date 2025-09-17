İzmir'de Buca Belediyesi'ndeki eylem sona erdi: Çöpler yerinde duruyor

İzmir'de Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, haziran ve temmuz maaşları ile geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma ve belediye binasında işgal eylemi başlatmıştı.

Eylemler nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere pek çok belediye hizmeti aksadı, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

GÖRÜŞMEDE UZLAŞMAYA VARILDI

Dün akşam saatlerinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve sendika yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, uzlaşma sağlandı.

Taraflar arasında imzalanan protokole göre, iş bırakan işçilerin maaşlarından kesinti yapılmayacak, şirketlere iade edilen işçiler görevlerine geri gönderilecek.

BU SABAH İŞBAŞI YAPILDI

Ayrıca işçilerin geriye dönük tüm alacaklarının 3 ay içinde ödeneceği belirtildi.

İşçiler bu sabahtan itibaren işbaşı yaptı.

ÇÖP SORUNU HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Eylemler süresince toplanmayan çöpler, ilçe genelinde büyük sorun oluşturdu.

Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi ile futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda biriken çöpler, zaman zaman ateşe verildi.

ÇÖP DAĞLARI YERLERİNDE DURUYOR

Vatandaşlar kötü koku, sinek istilası ve görüntü kirliliğinden şikayetçi olurken Menderes Caddesi, Onat Caddesi gibi ilçenin uğrak noktaları başta olmak üzere birçok noktada oluşan çöp dağları hala görülüyor.

İlçede biriken çöplerin büyük bir kısmı hala kaldırılmadı.

Belediye ekiplerinin çöp toplama çalışmalarını ne zaman tamamlayacağı merak konusu.

"MAAŞ SORUNU BİTECEK"

İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir burada mücadele veriyoruz. Yapılan görüşmelerde haziran ve temmuz ayı maaşlarımızın ödenmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Haziran maaşlarımız ödenmişti, temmuz ayı maaşlarımız da ödenmeye başlanacak ve gün içinde bitirilecek. Hepimize hayırlı olsun.



Ağustos ayı maaşını talep etmiştik, 2 Ekim'de de ağustos ayı maaşını alacaksınız. En geç 3 ay içinde belediyedeki alacaklar tamamen ödenecek, maaş sorunu bitecek. Yeni yıl ile beraber maaşların düzenli ve eksiksiz yattığı süreci başlatacağız. Hepimize hayırlı olsun.

Yıldız, eyleme çıkan işçilerle ilgili herhangi bir yaptırım olmayacağını da söyledi.

"BU TARZ SIKINTILARINI YAŞAMAMAK İÇİN HASSAS ÇALIŞACAĞIZ"

Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman ise burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: