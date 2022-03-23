- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı
İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 10:42
- Güncelleme : 23.03.2022 - 11:10
Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar İzmir'deki ulaşıma da yansıdı.
Kentte toplu taşımada yaşanan fiyat değişikliğinin ardından taksi ücretlerinde de güncellemeye gidildi.
AÇILIŞ ÜCRETİ 6 LİRA OLDU
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı.
İNDİ-BİNDİ 20 LİRAYA ÇIKTI
Kilometre başına ücret 5,5 TL’den 9 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseldi.
Yeni tarife 24 Mart Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek.
TOPLU ULAŞIMDAKİ GÜNCEL FİYATLAR
İzmir’de 20 Mart'ta toplu ulaşım ücreti de yüzde 38 zamlandı.
4,7 liralık tam biniş ücreti 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi.
Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretiyse 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.