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İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı

İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı

İzmir'de 24 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ücretleri 6 liraya, indi-bindi ücreti de 20 liraya yükseldi.