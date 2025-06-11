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Haber Merkezi

Milli muharip uçak KAAN, Endonezya yolcusu...

Türkiye, Endonezya'ya KAAN uçağı ihraç edecek.

ERDOĞAN DUYURDU

Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

KAAN, ENDONEZYA YOLCUSU

Erdoğan, iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi.

Erdoğan, "KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." bilgisini verdi.

'KALORİFER PETEĞİ' BENZETMESİ GÜNDEM OLDU

Türkiye savunma sanayii alanında tarih yazmaya devam ederken, 10 milyar dolarlık tarihi KAAN anlaşması sonrası "kalorifer peteği" benzetmesi tekrar gündem oldu.

DALGA GEÇMİŞLERDİ

Bilindiği üzere Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk parçası üretildiğinde CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet gazetesi, dalga geçmişti.

Cumhuriyet, üretimle dalga geçtiği manşetinde "Yerli uçağın ilk parçası' tartışma yarattı: "Kalorifer peteği gibi" ifadelerini kullanmıştı.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Gazete, neredeyse bütün medya kuruluşlarının haberleştirdiği gelişmeyi görmezden geldi.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİSİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Bu dev anlaşmanın arkasında Türkiye’nin son yıllarda hızlandırdığı savunma sanayii diplomasisi yatıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, KAAN savaş uçağı projesine katılmak istediklerini açıkça dile getirmiş ve Türk savunma sanayiiyle daha geniş iş birliğine işaret etmişti.

DÜNYA BASINI MANŞETLERDEN GÖRDÜ

Türkiye'nin Endonezya ile yaptığı tarihi anlaşmayı dünya basını da manşetlerinden gördü.

ABD, Avrupa ve Orta Doğu'dan pek çok yayın kuruluşu Türkiye'nin bu başarısını övgüyle haberleştirdi.

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ettiği aktarılan haberlerde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca haberlerde çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.

ÜRETİMİ 2022'DE BAŞLADI

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi kabiliyetlere sahip KAAN'ın, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı.

Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkışı gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAVALANDI

Ardından ilk motor çalıştırma, ilk yavaş taksi testleri yapılan KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.

KAAN, 6 Mayıs 2024'te ikinci kez havalandı.

KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

- İrtifa Tavanı: 55.000 ft

- Güç Limitleri : +9g/-3,5g

- Dahilî Silah Yuvası

- Süperseyir Kabiliyeti

- Düşük Radar İzi

- Çoklu Görev Profili

- Hava-Hava Kabiliyeti

- Hava-Kara Kabiliyeti