Petrol
80.05
0.31%
Euro
19.8365
0.27%
Dolar
18.6614
0.06%
Altın
1.082
1.07%
Borsa
5388
0.00%
Bitcoin
319.840
0.56%
BTXN Coin
7.91
14.80%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı

    Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.
    • 20.12.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı

    Kabataş'ta korkunç bir kaza yaşandı.

    Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.

    Tramvayın bazı vagonlarındaki camların patladığı olayda 4 yolcu yaralandı.

    Seferler durduruldu

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

    Kabataş'ta tramvay raydan çıktı ViDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

    Seferler Bağcılar-Fındıklı arasında devam ediyor

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #1

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #2

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #3

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #4

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #5

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #6

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #7

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #8

    Kabataş ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı #9


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Sahte diplomalı mimara soruşturma
    3. Sayfa

    Sahte diplomalı mimara soruşturma

    ABD'deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu
    Dünya

    ABD'deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu

    Görüş Bildir