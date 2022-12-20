Kabataş'ta tramvay raydan çıktı: 4 yaralı

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Kabataş'ta korkunç bir kaza yaşandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.

Tramvayın bazı vagonlarındaki camların patladığı olayda 4 yolcu yaralandı.

Seferler durduruldu

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Kabataş'ta tramvay raydan çıktı ViDEO

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Seferler Bağcılar-Fındıklı arasında devam ediyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.