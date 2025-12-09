Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı, neden? Hacı adayları dikkat..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hacı adayları, ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor.

2026 Hac ibadeti için geri sayım devam ediyor.

Bu esnada sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlarda fotoğraf ve video çekimini yasakladığı iddiaları gündemi meşgul etti.

Peki, Kabe'de fotoğraf çekmek yasaklandı mı? Kabe'de telefon neden yasaklandı? İşte, detaylar...

KABE'DE FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK MI 2026

İddialara göre; Suudi Arabistan yönetimi, Kabe’nin de yer aldığı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de fotoğraf ve video çekimini yasakladı.

Alınan karar ile bu mekanlarda fotoğraf makinesi, video ile kayıt cihazlarının kullanılması yasaklandı.

Sosyal medyada dolaşan Suudi yetkililerin 2026 Hac dönemi için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de fotoğraf çekimini tamamen yasakladığına dair haberler tamamen asılsız çıktı.

Hac ve Umre Bakanlığı'ndan veya herhangi bir hükümet kuruluşundan resmi bir kaynaktan böyle bir yasak duyurulmadı.

Kaynak: 1