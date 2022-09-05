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    Kabine 2 haftalık aradan sonra toplanıyor

    Kabine 2 haftalık aradan sonra toplanıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler, haciz ve icra affı ile sosyal konut projesi ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 06:57
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 08:51
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

    6 milyon kişinin 30 milyar lira borcu silinecek

    Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

    Edinilen bilgiye göre; paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

    Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

    Kabine 2 haftalık aradan sonra toplanıyor #1

    Sosyal konut projesi

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.
    Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.

    Kabine 2 haftalık aradan sonra toplanıyor #2

    Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları

    Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

    Kabine 2 haftalık aradan sonra toplanıyor #3

    Erdoğan, BM Genel Kurulu'na seslenecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.

    Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.


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