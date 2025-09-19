Kadın çalışanlara maddi destek: Aylık 10 bin TL ödeme yapılacak! İşte şartlar

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve aynı zamanda aile düzenini korumalarına katkı sağlamak için önemli bir adım atılıyor.

Son yıllarda hem ekonomik hem de sosyal alanda kadınların yükünü hafifletmeye yönelik birçok destek mekanizması hayata geçirilirken, bu kez daha kapsamlı bir proje duyuruldu.

“Aile Yılı” kapsamında başlatılan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile çalışan kadınlara ve annelere 157 bin 500 TL’ye varan mali destek sağlanacak.

Hem iş hayatında aktif rol almak isteyen kadınlara teşvik olacak hem de annelerin aile içindeki sorumluluklarını daha dengeli yürütebilmesine imkan tanıyacak bu proje, kadın istihdamına yönelik en dikkat çekici adımlardan biri olarak görülüyor.

ÇALIŞAN KADINLAR DESTEKLENİYOR

Kadınların iş hayatına katılımının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan düzenlemeler, özellikle annelere yönelik dikkat çeken pozitif ayrımcılık içeriyor.

Kreş ve bakıcı desteği gibi mevcut uygulamaların yanı sıra esnek, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri de kadınların istihdamını kolaylaştıracak.

KİPAP projesi tamamen kadınlara yönelik hazırlanmış durumda. Çalışan kadınlar ve anneler, gerekli şartları sağladıklarında destekten yararlanabiliyor.

İşverenlere, her kadın çalışan için aylık 32.500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanırken; çalışan kadınlara ise çocukları 0-66 ay aralığında olan annelere yönelik aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği verilecek.

BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

ŞKUR’a kayıtlı işsiz kadın olmak,

T.C. vatandaşı olmak,

18-35 yaş aralığında bulunmak,

İşe girişten önceki son bir ayda sigortalı olmamak,

İşverenin eşi ya da yakın akrabası olmamak,

Son 12 ayda aynı işyerinde çalışmamış olmak.