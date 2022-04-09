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    Kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı

    Koronavirüs Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge, yürürlükten kaldırıldı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 03:57
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    Kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı

    Resmi Gazete'de yer alan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.

    "Tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak"

    Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.


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