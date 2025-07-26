Karabük'teki yangın nedeniyle Ankara kara yolu kapatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.
Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.
KARA YOLU KAPATILDI
Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Kardemir kavşağında emniyet güçleri çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor.
Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.