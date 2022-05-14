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    Karadeniz'de denizin rengi turuncuya döndü

    Arnavutköy Karaburun Sahili'nde, deniz suyunun turuncu ve kızıla dönmesinin ardından 'alg patlaması' olduğunu düşünen yetkililer denizden numune alarak inceleme başlattı.
    • 14.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:07
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    Karadeniz'de denizin rengi turuncuya döndü

    İstanbul Arnavutköy'ün Karaburun Sahilinde, deniz suyunun bir kısmı turuncu ve kızıl renge döndü.

    DHA'nın haberine göre; durumu gören çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak hemen yetkililere bildirdi.

    Denizden numune alındı

    İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı  çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri geldi. Ekipler, denizden numuneler aldı.

    Alınan numuneler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisine gönderildi.

    Değişimin nedeni, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması olarak tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek.

    "Alg mi müsilaj etken bakterisi mi analizler sonu öğreneceğiz"

    Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisinde yapılacak analizler sonucunda renk değişiminin nedenini açıklayacaklarını belirterek, "Denizden aldığımız numunelerin müsilaj, alg patlaması veya polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin TÜBİTAK tarafından gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz müsilaj etken bakterisine benzemiyor. Polen veya alg patlamasından kaynaklı olabilir. Yapmış olduğumuz analizlerde azot ve fosfor yükünün devam ettiğini gördük. Besin tozu olarak adlandırdığımız azot ve fosforun suda mevcudiyeti bakterilerin de artmasına biyolojik üretimin devam etmesine neden oluyor. Dolayısıyla müsilaj etken bakterisi mi ya da alg mi ancak analizler sonucu tespit edeceğiz." dedi.

    "Kirlenmeyi ilk defa gördüm"

    Denize yüzmeye gelen Mustafa Şahan ise "Çocukluğumdan beri buraya yüzmeye gelirim. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biri. Sonuçta Karadeniz.  Kirlenmeyi ilk defa gördüm. Denize girmek için geldim. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama çok üzücü bir durum" diye konuştu.

    "İlk defa gördük"

    30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" dedi.

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