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İHA

Karaman'da annesiyle birlikte halk otobüsüne binen 1 yaşındaki erkek bebeğin nefes borusuna şeker kaçtı.

Nefessiz kalarak morarmaya başlayan bebeğin çırpınmaya başladığını gören çaresiz anne, bebeğini kurtarmaya çalıştı.

OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ

Olayı otobüsün içindeki dikiz aynasından fark eden otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, hemen otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.

HEIMLICH MANEVRASI YAPTI

Daha sonra sürücü, annesinin kucağında olan bebeğin nefes almadığını anlayınca Heimlich manevrası yaptı.

Yapılan Heimlich manevrasının ardından bebek nefes almaya başlarken annesi ve otobüste bulunan yolcular derin bir nefes aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan 1 dakikalık panik anları ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"MORARAN BEBEĞE HEIMLICH MANEVRASI YAPTIM"

Olay anını anlatan evli ve bir çocuk babası otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

Olay pazar saat 13.05 sıralarında yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi güzergahımda ilerlerken dikiz aynamdan bir bebeğin öksürdüğünü ve annesinin paniklediğini fark ettim. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince hemen Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 ya da 4'üncü kez yaptığım Heimlich manevrası sonrasında bebek nefes almaya başladı. Daha sonra çocuğa kendi suyumdan verdim. Hayatı kurtulan bebeğin annesi ise bana teşekkür etti.

"BU İŞTE İLK YARDIM EĞİTİMİ ŞART"

İşe başlamadan önce belediye tarafından kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini söyleyen otobüs şoförü Kurnaz, "Bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerekiyor. Bu işte ilk yardım eğitimi şart." diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TEŞEKKÜR BELGESİ

Yaşanan olayın ardından Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, boğulmakta olan bir kişinin solunum yolunu tıkayan yabancı cismi çıkarmak için kullanılan bir ilk yardım tekniğidir.

Bu manevra, kişinin karın bölgesine hızlı ve güçlü bir basınç uygulayarak, diyaframı yukarı doğru itmeye ve bu şekilde tıkanıklığı gidermeye çalışır.

NASIL YAPILIR?

Heimlich manevrasını yapmak için şu adımlar izlenir:

Durumu Değerlendirin:

Kişinin gerçekten boğulmakta olup olmadığını doğrulayın. Eğer kişi öksürebiliyor veya konuşabiliyorsa, solunum yolları tamamen tıkanmamış olabilir.

Ancak, kişi nefes alamıyorsa, boğuluyor demektir.

Arkasına geçin:

Boğulmakta olan kişinin arkasına geçin.

Pozisyon alın:

Bir ayağınızı kişinin iki bacağının arasına yerleştirin ve diğer ayağınızı geriye doğru alın. Bu, dengede kalmanıza yardımcı olur.

Ellerinizi yerleştirin:

Bir elinizi yumruk yapın ve başparmağınızın tarafını kişinin göbek deliğinin hemen üstüne, göğüs kafesinin altına yerleştirin.

Diğer elinizi yumruğunuzun üzerine yerleştirin.