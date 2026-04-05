Şarkıcı Gülben Ergen ifadeye çağırıldı

Gülben Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa’nın ölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Gülben Ergen'in 3 Mart’ta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde cansız bedenleri bulunan Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'ün vefatı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA'
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ergen hakkında paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ergen'in yarın şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı kaydedildi.
