Kastamonu'da selin yıktığı sanayi siteleri yenilendi

Geçtiğimiz yıl etkili olan sel nedeniyle zarar gören Bozkurt ve Abana Sanayi Siteleri, sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor.

Kastamonu’da geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşanan sel felaketi, can kayıplarıyla beraber birçok ev ve iş yerinde hasara sebep olmuştu.

Hasar gören yerlerden biri de Bozkurt ve Abana ilçelerindeki sanayi siteleriydi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yüzlerce aileye geçim kaynağı olan siteler için harekete geçmişti.

Yaralar sarılıyor

İHA'nın haberine göre yapım çalışmalarında sona gelinen Bozkurt ve Abana Sanayi Siteleri, bu ay içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. 87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi’nde, iki büyük tekstil fabrikası bu ay içerisinde üretime başlayacak.

750 kişiye istihdam imkanı

Ayrıca Bozkurt Sanayi Sitesi'nde 54 dükkan yer alacak. Çelik konstrüksiyon olarak yapılan sanayi sitesinde su baskınlarının önlenmesi için gerekli önlemler de alındı. 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edilen site, teslim edilmesinin ardından yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlayacak.

"Yardımlar esirgenmedi"

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinin ardından devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilçemizde oldular. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 Ağustos’un hemen akabinde ilçemizdeki ziyaretinde doğalgaz sözü vermişti, şu anda komşu ilçemiz olan Abana’da doğalgaz çalışmaları başladı. Bizim çalışmalarımız da Ramazan Bayramı’nın akabinde ilk başta sanayi sitemizde başlamak üzere ilçemize sene sonuna kadar sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz neticesinde kavuşturmuş olacağız. Keşke canlarımız gitmeseydi, bu maddi kayıplar daha iyisi olacak şekilde tarafımızca yapılacaktı. Tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve kalanlara başsağlığı diliyorum." dedi.

"Devletimiz her noktada varlığını gösteriyor"

Abana Kaymakamı Salih Ağar da şunları söyledi:

"Selden dolayı büyük zarar gören Abana’nın eski günlerine geri getirme çalışmaları devam ediyor. Devletimiz her noktada, Türkiye’nin her il ve ilçesinde varlığını göstermektedir. Sanayi bölgesinde çok güzel dükkan ve iş yerleri yapılmaktadır. Biz de açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz."