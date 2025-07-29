Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel ölçekteki yükselişine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekti.

"MAKSADIMIZ BİR, HEDEFİMİZ ORTAK"

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğine dikkat çekerek, ortak hedeflere birlikte yürünmesi gerektiğini belirtti.

Tokayev şu cümleleri kurdu:

"Bizim maksadımız bir. Bu, halklarımızın iş birliğinin güçlenmesi, başarılarının çoğalması, bugünkü zor dönemde ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmemizin önemidir. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmayı düzenlemek için özel rolünüzü belirtmek istiyorum. Kazakistan ile Türkiye'nin stratejik partnerliğini güçlendirmek halklarımızın ortak muradıdır. Sizi Kazakistan'a davet ediyorum"

"DEVLET NİŞANINI ALMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanına layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, bu ödülün Kazak-Türk kardeşliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

Tokayev şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanını sizin elinizden kabul etmek benim için büyük bir onurdur. Bu, Kazak-Türk iş birliği sürecinde manası derin tarihi bir olaydır. Siz bu kararınızla ecdatlarımızın emanetine sadık olduğunuzu bir daha gösterdiniz. Dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiniz.Bu yüksek ödülü, Türkiye'nin tüm Kazak halkına gösterdiği özel bir iltifat olarak kabul ediyorum. Bu, Kazak-Türk stratejik iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelişin göstergesidir. Türkiye'nin dünya arenasındaki değeri kimsenin şüphesine yol açmamaktadır"

"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI TÜM DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için umut kaynağı olduğunu vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle tamamladı: