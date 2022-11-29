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    Kemal Kılıçdaroğlu: Emekliler, gerçekten de ciddi bir sorun

    Haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 14 milyona yakın emekli olduğunu ve sorunun ciddi olduğunu söyledi.
    • 29.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:15
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Emekliler, gerçekten de ciddi bir sorun

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haftalı grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında, şu başlıklar öne çıktı:

    "Emekliler aramızda. Gerçekten de ciddi bir sorun. 14 milyona yakın emekli var. Emekli büyümeden pay almıyor, kanun çıkardılar. Yüz karası bir kanundur, bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Beni eleştirebilirsiniz ama benimde sizi eleştirmeye hakkım var. Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlara oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur"

    Kemal Kılıçdaroğlu: Emekliler, gerçekten de ciddi bir sorun VİDEO


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