Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.634
-1.38%
BTXN Coin
9.94
-1.87%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.

    96 yaşındaki Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

    Bugün Ayten Öztrak için öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı.

    Kılıçdaroğlu cenazeye katıldı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

    Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi

    CHP lideri başta olmak üzere partililerin katıldığı cenaze namazı sonrası Ayten Öztrak'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak ın annesinin cenaze törenine katıldı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak ın annesinin cenaze törenine katıldı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak ın annesinin cenaze törenine katıldı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak ın annesinin cenaze törenine katıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da yüksek lisans mezunu taksici akademisyenliğe hazırlanıyor
    Yaşam

    Antalya'da yüksek lisans mezunu taksici akademisyenliğe hazırlanıyor

    Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı
    İç Haber

    Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın panik yarattı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir