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- Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2022 - 14:42
- Güncelleme : 31.07.2022 - 14:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.
96 yaşındaki Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Bugün Ayten Öztrak için öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Kılıçdaroğlu cenazeye katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi
CHP lideri başta olmak üzere partililerin katıldığı cenaze namazı sonrası Ayten Öztrak'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.