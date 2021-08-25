"Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak" iddiasını içeren haberle ilgili İngiliz basını haberi yalanlamasına rağmen, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu yalanı tekrarlamaya devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan bir makalesindeki iddia, kamuoyunun gündemine oturdu.

Makalede dile getirilen iddia ise "Türkiye'de Afganlar için göçmen merkezleri kurulacak" olması...

Sözde haberi yayınlayan İngiliz medyası BBC Türkçe, haberin yalan olduğunu kabul edip özür diledi.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace de, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." ifadeleriyle iddiayı yalanladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin bile yalan dediği iddiayı tekrarladı VİDEO

KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATMADI

İngiliz medyasının ve İngiltere Savunma Bakanı'nın bu iddiayı yalanlamasına rağmen, haberi kaynak gösterip, hükümete karşı algı operasyonu başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı.

Haberin İngiltere tarafından yalanlamasına aldırmadan, çıkan iddiaların doğruluğunu savunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün de bu yalanı sürdürdü.

"İNGİLTERE DİYOR Kİ..."

Ankara’da STK Temsilcileriyle buluşmasında bu iddiayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar."