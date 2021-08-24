Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e Türkiye için cumhurbaşkanı adayı tarifi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e Türkiye için cumhurbaşkanı adayı tarifi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Maslahatgüzarı'nı parti genel merkezinde ağırlayarak Türkiye'de erken seçim ihtimalini konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını söylemesine rağmen muhalefet liderlerinin erken seçim ısrarı devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Millet İttifakı'nda yer alan CHP'nin gönlündeki aday ise parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

İSRAİL İLE ERKEN SEÇİM İSTİŞARESİ

Millet İttifakı'nda aday belirsizliği yaşanırken dün CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian’ı CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Lillian, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçim gündemini konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ TARİFİNİ YAPTI

Kılıçdaroğlu görüşmede, CHP’nin siyasi tutumunu anlatırken, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Olası erken seçimde de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.

Millet İttifakı pasif bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında