Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" hapis cezası

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" açılan davasında karar çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu için davalar, birleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Van, Adana, Mersin ve İstanbul’da açılmış olan davalar da Ankara’daki dava ile birleştirilecektir." demişti.

HAPİS KARARI

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.

CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan hapis cezası verildi.

MAHKEME 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Kılıçdaroğlu’nun 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DEFALARCA TAZMİNAT ÖDEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı birkaç sefer daha açılmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu davaların hepsini kaybetti ve defalarca da tazminat ödedi.

Bir dönem Kılıçdaroğlu'nun tazminatlarının CHP'li vekiller tarafından ödendiği gündeme gelmişti.