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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası takdim edildi

    Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kupası takdim edildi

    Çiğli Belediyesi, yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 11:07
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    Geçtiğimiz yılın kasım ayında Çiğli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın IRC4 Kategorisini ilk sırada tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

    Yarışmanın Bodrum ve Marmaris'te düzenlenen ilk etabını lider tamamlayarak İstanbul etabına başlayan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 5 etabı toplam 7 kupa ile tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Çiğli'ye getirdi.

    KUPA KILIÇDAROĞLU'NUN ELLERİNDE

    Dün de İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi yelken takımının kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim etti.

    "NASIL KAZANDIĞIMIZI ANLATTIM"

    Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu na Cumhurbaşkanlığı Kupası takdim edildi #1


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