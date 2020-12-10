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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin parti kurması soruldu

    Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin parti kurması soruldu

    Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin parti kurmasına ilişkin, "CHP’de mutlu değilse, ayrılıp farklı yol izleyebilir" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.12.2020 - 11:58
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 12:15
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki dikta sistemine karşı çıkarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, bu hareketini yeni bir partiye dönüştürme kararını aldı.

    CHP'den ayrılarak parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumu merak ediliyordu.

    CHP Lideri, Muharrem İnce'nin parti kurmasına ilişkin, ilk açıklamasını yaptı.

    "BEĞENMİYORSA, AYRILABİLİR"

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Olabilir. Bir insan CHP’de mutlu değilse, izlediği politikaları beğenmiyorsa, ayrılıp farklı yol izleyebilir. Bu konuda söylebileceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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