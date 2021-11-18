Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı tepkisi

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu Twitter'dan, "Artık DUR Erdoğan!" paylaşımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Banka, faiz oranlarını 100 paz puan indirerek yüzde 16'dan 15'e indirdi.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve faiz kararındaki indirime devam edilmesinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FAİZ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

CHP Lideri paylaşımında, "Artık DUR Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Kılıçdaroğlu, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinden sonra yaptığı paylaşımda erken seçim çağrısı yaparak "HemenSeçim" etiketini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımında da aynı etiketi kullanarak erken seçim çağrısını yineledi.