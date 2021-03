Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeyi geri getireceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Karar sosyal medyanın gündemine otururken, sözleşmenin kaldırılmasına karşı çıkan kullanıcılar peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Son paylaşım ise İstanbul Sözleşmesi'ni savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GERİ GELECEK"

"#İstanbulSözleşmesi geri gelecek!" notuyla Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kararı şu ifadelerle değerlendirdi:

"Sevgili halkım, bir devlet gece yarısı kararnameleriyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz. Bu videomu izlenen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana, sizden yana, sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde her platformda savunacağım. Söz veriyorum."

