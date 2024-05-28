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CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra köşesine çekilen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor..

Kaybettiği seçimler sonrası ilk kez canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski genel başkan, yeniden adaylık için sinyal verdi.

"Delegeler aday gösterirse olmayacağım demeyiz"

"CHP Genel Başkanlığı'na yeniden aday olur musunuz" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

Genel başkan olmak için mücadeleci olacaksınız, önünüze engeller çıkacak engelleri aşacaksınız. Böyle olması lazım genel başkan olmak için. Kurultay'da hiçbir zaman ben genel başkan olacağım demedim.



Delegeler aday olarak gösterdiler. Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz.