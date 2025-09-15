Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından ilk açıklama: CHP'ye zarar vermez

CHP için bugün önemli bir gün...

Aylardır beklenen kurultay davası, bugün görüldü.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşması 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Bunun üzerine gözler, Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmadı ancak avukatı, kısa bir açıklama yayınladı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP kurultay davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SİZİN GÜNDEMİNİZLE GENEL BAŞKANIMIZIN GÜNDEMİ AYNI DEĞİL"

Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak.

"SORUŞTURMALARLA BİR İLGİSİ YOK"

CHP’ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi.



Ancak “mutlak butlan” davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı.

"SÖYLEYECEĞİ ÇOK ŞEY VARDI"

Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor.



Bir zamanlar Akit’i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü.



Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

"KURULTAY DAVASIYLA İLGİMİZ YOK"