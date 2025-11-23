Kemal Memişoğlu: 2025'te yurt dışına giden hekim sayısı sadece 412

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doktorlar ülkeyi terk ediyor iddialarına net yanıt...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Memişoğlu, sunumda yurt dışına giden hekimlerle ilgili bir soruya yanıt verdi.

"2025 YILINDA 412 HEKİM YURT DIŞINA GİTTİ"

"Geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır" diyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412'dir.



2024'te 15 bin 382 hekimimiz, tıp fakültelerimizden mezun olmuştur.

RANDEVU SORUNU ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Aile hekiminin kendine kayıtlı vatandaş için uygun gördüğü uzman hekimden randevu alabildiğini belirten Memişoğlu, "Randevu sorunu var, deniliyor. Aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) içinde ayrı bir kontenjan var. Cildiyeden göze, onkolojiden hematolojiye kadar hepsi aile hekimleri tarafından alınabilecek durumdadır.

Bugün 'randevu alamadım' diyen vatandaşımız varsa kendi aile hekimine gider, eğer gerçekten aile hekimi o hastanın herhangi bir hastanede randevu ihtiyacı varsa alabildiğini görecekler. Şimdiye kadar 6 milyon vatandaşımıza aile hekimleri hastanelerden kendileri randevu alabildi" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PERFORMANS KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aile hekimlerinin yetkilerinin elinden alındığı iddialarına Memişoğlu, şöyle yanıt verdi: