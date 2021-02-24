Kesimoğlu yeniden CHP'de

Kılıçdaroğlu için 'iki satırlık adam' yakıştırmasında bulunan Mehmet Kesimoğlu, yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı.

CHP'de Muharrem İnce'yi desteklediği için aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'ndan şaşırtıcı bir adım geldi.

YENİDEN CHP'YE KATILDI

Muharrem İnce'yi desteklediği için aday gösterilmemesinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "iki satırlık adam" diyerek partisinden istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu yeniden CHP'ye katıldı.

Kararını sosyal medyadan açıklayan Kesimoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini davet ettiğini belirtmişti.

"BEN ZANNETTİM Kİ CHP'Yİ YÖNETENLER DEMOKRASİYE İNANMIŞLAR"

2019 yılında bir toplantıda konuşan Kesimoğlu, hak etmediği değerlendirmelerle karşı karşıya kaldığını, Muharrem İnce’nin yanında yer aldığından dolayı aday gösterilmediğini ifade ederek, "Hayatımın hiçbir döneminde koltuk sevdalısı olmadım. Eğer koltuk sevdam olsaydı, muhalefet yapmazdım. Bildiğiniz gibi 2004 yılında sayın Baykal'a karşı biz muhalefet hareketi yaptık. 2018 yılında da Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet ettik. Bu muhalefet anlayışımızı ortaya koyarken, demokrasiden ödün vermedik.

Kendi koltuğumuzun sevdasında asla olmadık. Ülke sorunlarını kendi sorunlarımızın üstünde ve ötesinde gördük. İsimle değil, ilkeyle siyaset yaptık. Eğer ben koltuk sevdalısı olsaydım, seçime 6 ay kala Muharrem İnce'nin yanında yer almazdım.

Ben zannettim ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama gelinen noktada bunun böyle olmadığını gördük." demişti.

Kesimoğlu: İnce'nin yanındayım diye aday gösterilmedim İZLE