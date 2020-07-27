Kılıçdaroğlu'nun 4 yardımcısı PM'ye giremedi

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yeterli oyu alamadı, Aykut Erdoğdu ise cinsiyet kotasına takıldı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda alınan sonuçlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi gelmedi.

Tek aday olarak girdiği seçimleri kazanan Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için hazırladığı liste muhalifler tarafından delindi.

PM'YE GİREMEYEN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Birçok isim listeyi delip PM'ye girmeyi başardı. CHP Lideri'nin yardımcıları örgütten yeterli oyu alamadı ve liste dışında kaldı.

MYK üyelerinden Ünal Çeviköz PM seçiminde 278 oyla 86'ıncı sırada, Yıldırım Kaya 495 oyla 56'ıncı sırada, Tuncay Özkan 477 oyla 59'uncu sırada yer alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi. 499 oyla 52'nci sırada yer alan Aykut Erdoğdu'nun ise cinsiyet ve genç kotası nedeniyle PM'de yer alamayacağı bildirildi.

LİSTEYİ DELEN İSİMLER

Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık ve Sema Dinçer.

Listeyi delen isimlerin Muharrem İnce'ye yakın isimlerden oluşması dikkatlerden kaçmadı.