Kimliklerini yenilemeyenler dikkat! Bankalarda işlem yapamayacaksınız! Bakan açıkladı..

Eski kimliklerini yenilemeyenleri üzecek haber geldi. Kimliklerini yenilemeyenler yakında bankalarda işlem yapamayacak.

Eski kimliklerini yenilemeyenleri üzecek haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan yaptığı açıklamada eski kimlikler ile bankalarda işlem yapılamayacağının sinyalini verdi.

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik."

Türkiye’de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız. Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek." dedi.