'Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı' iddialarına EGM'den yanıt

DHA

'Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı' iddiaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) beklenen açıklama geldi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialar yalanalandı.

Ayrıca, açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin 15 Nisan'da suç uydurma ve dezenformasyon ürünü iddialarla şikayette bulunduğu bildirildi.

"TOPLUM VE BİREY SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK KİMYASAL İÇERİKLİ GAZ VE SIVI KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞTIR"

EGM’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türk Tabipler Birliği; 15 Nisan 2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur. Şikayete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Şöyle ki; Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır.



Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır. Teşkilat envanterimizde bulunan göz yaşartıcı gazlar, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmayıp 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, AB ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere ülkemizde de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemelerdir.

"GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARLA İLGİLİ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE BULGUSUNA RASTLANMAMIŞTIR "

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemleri de yasal mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Bu meyanda gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır.

"TEŞKİLATIMIZA İFTİRA ATANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimlerin titizlikle incelendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: