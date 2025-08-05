Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 8'e düştü

Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı alarm veriyor...

Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azalmaya başladı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

SU ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 11 milyon 535 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 8'e düşmüş durumda.

Söz konusu barajın içme suyunda kullanılan aktif hacmi ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

SUYUN ÇOK AZ BİR KISMI KULLANILABİLİYOR

Buna göre barajın 1 milyon 769 bin metreküpü içme suyu olarak kullanılabilecek.

Diğer kısmı dip savak olduğundan içme suyunda kullanılamıyor.

Barajın su seviyesi her geçen gün azalıyor. Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.