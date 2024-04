Haberler



Kırmızı ete zam: Et ve Süt Kurumu fiyatlarda artışa gitti Karkas kesim fiyatları yükselmeye devam ederken, Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.