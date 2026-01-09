Konya'da Altınapa Barajı'nın 4 katı büyüklüğünde su arıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'da su kıtlığına karşı gerekli önlemler alınıyor...

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yaklaşık 100 milyon metreküp atık su, arıtılarak tarımsal sulama başta olmak üzere yeniden kullanıma sunuldu.

ALTINAPA BARAJI'NIN 4 KATI KADAR STRATEJİK BİR KAZANIM

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevre dostu yatırımları ve ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda 2025 yılı boyunca Konya genelindeki atıksu arıtma tesislerinde 99 milyon 839 bin 191 metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Arıtılan su miktarı, yaklaşık 25 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan ve şehir merkezinin su ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı’nın 4 katına karşılık geliyor.

Su yönünden Türkiye’nin en fakir şehirlerinin başında gelen Konya’da su rezervlerinin korunmasına güçlü katkılar sunan Konya Büyükşehir Belediyesi, su yatırımlarına her geçen yıl yenilerini ekliyor.

"MEVCUT SU REZERVLERİNİN KORUNMASINA ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, suyun her geçen gün daha stratejik bir kaynak haline geldiğine dikkat çekerek, KOSKİ’nin çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade etti.

Başkan Altay, 2025 yılı içerisinde Ilgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti.

Başkan Altay, "2025 yılında Konya’daki atıksu arıtma tesislerimizde yaklaşık 100 milyon metreküp suyu arıtarak yeniden kullanıma kazandırdık. Ayrıca arıtma sürecinde oluşan atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilowatt saat elektrik enerjisi üreterek enerji verimliliğine de katkı sağladık. Özellikle tarımsal sulamada değerlendirilen arıtılmış su, mevcut su rezervlerinin korunmasına önemli katkı sunuyor." dedi.

"ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI 49’A ULAŞTI"

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılından bu yana 14 yeni atıksu arıtma tesisi inşa ettiğini vurgulayan Başkan Altay, tamamlanan son yatırımlarla birlikte Konya genelindeki atıksu arıtma tesisi sayısının 49’a ulaştığını ifade etti.

İleri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan bu tesislerin, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlarken, suyun yeniden kullanımına da imkân tanıdığını dile getirdi.

TESİSLERİN GÜNLÜK KAPASİTESİ 328 BİN 477 METREKÜP

Konya genelinde hizmet veren 31 biyolojik ve 18 doğal olmak üzere toplam 49 atıksu arıtma tesisi, günlük 328 bin 477 metreküp arıtım kapasitesiyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir su yönetimine önemli katkı sağlıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen bu yatırımlarla hem çevrenin korunmasını hem de su kaynaklarının verimli, bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefleyerek, Konya’nın geleceğine değer katmaya devam ediyor.