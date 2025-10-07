Konyalılar Gazze için sessiz eylem gerçekleştirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda ikinci yıl da geride kaldı.

Soykırımcı İsrail tarafından sistematik olarak zulme uğrayan Filistin'e destek olmak için Konya'da sessiz eylem gerçekleştirdi.

75 BİN VATANDAŞ MEYDANI DOLDURDU

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen sessiz yürüyüş, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda başladı.

Meydanda toplanan 75 bin vatandaş, zulme karşı sessiz ama kararlı bir duruş sergileyerek, "Gazze için adalet, insanlık için dayanışma" çağrısında bulundu.

SAVAŞ SESLERİ YANKILANDI

Mevlana Caddesi boyunca süren yürüyüşte savaş, ambulans, bomba ve çığlık sesleri yankılandı.

Ses efektleriyle Gazze'deki savaş ortamı katılımcılara hissettirilmeye çalışıldı.

Katılımcılar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için sessiz bir şekilde yürüyüşlerini sürdürdü.

Etkinlik kapsamında meydandaki tüm ışıklar kapatıldı, yalnızca kırmızı ışık yakılarak Gazze'de akan kan sembolize edildi.

FİLİSTİN HALKI İÇİN DUA EDİLDİ

Kırmızı ışığın aydınlattığı meydanda derin bir sessizlik hâkim olurken vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak Filistin halkı için dua etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve AK Parti ile MHP'li il ve ilçe başkanlarının da katıldığı etkinlikte hiçbir protokol konuşması yapılmadı.