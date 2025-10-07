Kore Gazisi Yaşar Azap memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Yaşar Azap'tan acı haber...

Kore Gazisi Yaşar Azap, bir süredir Aydın'da tedavi görüyordu.

95 yaşındaki Azap, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

KORE GAZİSİ AZAP'IN NAAŞI, KALENDER MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Kore Gazisi Yaşar Azap'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Ahlat'ın Erkizan Mahallesi'ndeki Ergezen Camisi'ne getirildi.

Kore Gazisi Yaşar Azap'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Kalender Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.