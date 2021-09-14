Kovid-19 Risk Haritası'nda Şanlıurfa'nın sarı renge dönmesiyle, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında tek il Gümüşhane oldu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Kırmızı renkli ilin kalmadığı Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında, turuncu renk olan tek il Gümüşhane oldu.

TEK TURUNCU: GÜMÜŞHANE

"Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkardı." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?"

UYGULANAN DOZ MİKTARI 103 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 51 milyon 979 bin 208, 2. doz uygulanan aşı miktarı 40 milyon 921 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 562 bin 25 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 103 milyon 1 bin 616.