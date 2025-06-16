DHA

29 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen kazada, bir metrobüs karşı yönden gelen başka bir metrobüse çarptı.

Kazada, 1 kişi ölürken, 51 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde(İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi Saha Amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"BEN HEM MADDİ HEM DE MANEVİ YÖNDEN ÇOK MAĞDUR OLDUM"

Kazayla ilgili açılan dava, bugün Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, kazada yaralanan bazı şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan metrobüsün şoförü tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, "Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim, benim gibi herkes mağdur oldu. Ben hem maddi hem manevi yönden çok mağdur oldum. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilirdi. Bu kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süredir tutuklu olduğum için tahliyemi istiyorum" dedi.

"KAZADA SAĞ BAŞ PARMAĞIM KOPTU"

Duruşmada beyanı alınan şikayetçi Emin Tunç ise, şöyle konuştu:

2 defa ameliyat geçirdim. Ayağımda kırığım var. Kaza sırasında bilincimi yitirdim. Bir ara gözüm açılır gibi oldu yerde yatıyordum. Kazada sağ baş parmağım koptu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Aynı gün ameliyata alındım. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum bilincimi kaybetmiştim. Şikayetçiyim.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Düzgün Murat Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.