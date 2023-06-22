Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz Kurban Bayramı dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz kullanılabilecek.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Yaz tatilinin başlaması ve bayramın gelmesiyle birlikte vatandaşlar yola çıktı.

Kimi vatandaşlar yolculuk yapmak için otobüs, uçak, tren gibi toplu ulaşım araçlarını tercih ederken kimileri de özel araçlarıyla yola koyuldu.

26-27 Haziran’ın idari izin kapsamına alınmasıyla kamu çalışanları için tatil 9 gün sürecek.

Aile ziyareti veya yaz tatili yapacaklar şimdiden tatil için rotasını oluşturmaya başladı.

Sürücülerin merak ettiği konuların başında ise köprü ve otoyollardan ücret alınıp alınmayacağı oldu.

KGM tarafından işletilen otoyollar ücretsiz

Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 24 Haziran gecesinden itibaren yolların ücretsiz olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: