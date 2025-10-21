Mahmut Tanal'ın asgari ücret hesabı: 55 bin TL olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı yaklaşırken Türkiye'de yine asgari ücret gündemi ilk sıralara geldi.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin işçi, işveren ve hakem konumundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantıları başlıyor.

Bu süreçte siyasi partiler ve temsilcilerinin konu hakkındaki beklenti ve talepleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bu kapsamda, yeni dönem asgari ücret için talebini açıkladı.

X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tanal, Avrupa'daki uygulamaları örnek gösterdi.

"AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 4 KATIDIR"

Avrupa'da ortalama asgari ücretin milletvekili maaşlarının 4'te 1'i kadar olduğu bilgisini veren Tanal, Türkiye'de de bu hesaba göre asgari ücretin belirlenmesini istedi.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da milletvekili maaşı ile asgari ücret arasındaki fark ortalama dört kattır.

Almanya’da milletvekili maaşı 11 bin 800 euro, asgari ücret 2 bin 200 eurodur. Aradaki fark 5,3 kattır.

Fransa’da milletvekili maaşı 7 bin 600 euro, asgari ücret 1.800 eurodur. Aradaki fark 4,2 kattır.

Hollanda’da milletvekili maaşı 10 bin 100 euro, asgari ücret 2 bin 490 eurodur. Aradaki fark 4 kattır.

Polonya’da milletvekili maaşı 12 bin 800 zloti, asgari ücret 4 bin 660 zloti olup aradaki fark 2,7 kattır.

"ASGARİ ÜCRET 55 BİN TL OLMALI"

Avrupa ortalaması yaklaşık 4,15 kattır. Türkiye’de milletvekili maaşı 229 bin 676 liradır. Aynı oran uygulandığında Türkiye’de asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerekir.

Bu hesap siyaset değil, matematik ve adalet hesabıdır. Anayasa’nın 55. maddesi devlete, çalışanların insanca yaşamasını sağlayacak ücret verme yükümlülüğü yükler.

Artık halkın alın teriyle geçinen milyonlar için gerçekçi, adil ve insan onuruna yakışır bir ücret belirlenmelidir. Asgari ücret 55 bin lira olmalıdır. Bu bir lütuf değil, hak teslimidir."