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    Malazgirt'te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı

    Malazgirt'te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindeki heyet de yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:20
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı"na katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti kurmayları eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı açıklamalar sonrası cuma namazı kılındı.

    Erdoğan ve Bahçeli yan yana

    Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve hutbeyi yine Erbaş okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli namazda yan yana saf tuttu.

    O anlar böyle görüntülendi.

    Malazgirt'te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı

    Malazgirt te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı #1

    Malazgirt te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı #2

    Malazgirt te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı #3

    Malazgirt te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli yan yana kıldı #4


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