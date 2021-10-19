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    Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.10.2021 - 18:36
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 19:00
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    Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.

    TEZKERENİN UZATILMASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    TBMM'de tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi.

    Mali ve Orta Afrika daki Mehmetçik in görev süresi bir yıl daha uzatıldı #1

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