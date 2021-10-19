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- Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı
Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
- AA & Ensonhaber
- 19.10.2021 - 18:36
- Güncelleme : 19.10.2021 - 19:00
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.
TEZKERENİN UZATILMASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ
TBMM'de tezkerenin görüşmelerinden sonra yapılan oylamada, tezkerenin uzatılması kabul edildi.