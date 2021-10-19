Haberler

Gündem Haberleri

Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Mali ve Orta Afrika'daki Mehmetçik'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.